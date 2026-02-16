Changan Deepal S05 la prova de Il Fattoit – L’elettrone a prova di neve e ghiaccio – FOTO
Changan ha messo alla prova il Deepal S05, un'auto elettrica progettata per affrontare neve e ghiaccio, dopo averla testata su strade innevate in montagna. Durante il test, l’auto ha dimostrato una buona tenuta di strada anche su superfici scivolose, grazie alle gomme invernali e alla trazione integrale. Il modello, con un’autonomia di circa 300 km, si è comportato bene anche nel mantenere la stabilità su tratti ghiacciati, offrendo maggiore sicurezza ai guidatori in condizioni climatiche avverse.
Mettere alla prova un suv (in questo caso pure elettrico) sulla neve è uno dei modi più sinceri per capire quanto contino davvero trazione, gestione della coppia e taratura dei sistemi elettronici. È quello che è successo durante la Changan Winter Experience, prima tappa europea della 2026 Global Winter Experience, dove tra le montagne di Courmayeur abbiamo potuto provare il comportamento della Deepal S05 su una pista ghiacciata e innevata allestita per l'occasione.
