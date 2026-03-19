Toyota C-HR+ la prova de Il Fattoit – L’elettrone versatile che convince – FOTO

Il sito Il Fatto.it ha pubblicato una prova dettagliata della Toyota C-HR+, un crossover ibrido con motore elettrico che si propone come un’auto versatile e affidabile. La presentazione include diverse foto che mostrano gli interni e gli esterni del veicolo, evidenziando le caratteristiche estetiche e tecniche del modello. La recensione si concentra sulla prova su strada e sulle funzionalità offerte dalla vettura.

‹ › 1 9 toyota c-hr+. ‹ › 2 9 toyota c-hr+. ‹ › 3 9 toyota c-hr+. ‹ › 4 9 toyota c-hr+. ‹ › 5 9 toyota c-hr+. ‹ › 6 9 toyota c-hr+. ‹ › 7 9 toyota c-hr+. ‹ › 8 9 toyota c-hr+. ‹ › 9 9 toyota c-hr+. “Più di un elettrico. Un elettrico Toyota ”, dice Christian Mohorovicich, responsabile del marketing della filiale nazionale del colosso nipponico. “Per noi – insiste – la C-HR+ sarà il primo modello di volumi ”. Gli ordini sono aperti da mesi, ma il fine settimana di lancio è in programma in maggio: l’obiettivo per l’anno in corso è quello di commercializzarne 2.000 esemplari, il doppio sui dodici mesi. Il costruttore è ancora “cauto” sulle stime e, del resto, non ha grandi preoccupazioni circa il rispetto degli obiettivi di riduzione a livello comunitario perché con le opzioni ibride continua a ridurre le emissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO Articoli correlati Changan Deepal S05, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone a prova di neve e ghiaccio – FOTOMettere alla prova un suv (in questo caso pure elettrico) sulla neve è uno dei modi più sinceri per capire quanto contino davvero trazione, gestione... Omoda 7 SHS-P, la prova del Il Fatto.it – Il comfort high-tech che convince – FOTONon c’è la neve sulla tangenziale di Milano che scorre di fianco all’Arena Santa Giulia, il palazzo del ghiaccio destinato a ospitare l’hockey delle... Tutti gli aggiornamenti su Toyota C HR la prova de Il Fatto it... Temi più discussi: Toyota C-HR+ elettrica, la prova. Autonomia, comportamento, prezzo; Toyota C-HR+, la prova del suv coupé elettrico: prezzo e allestimenti; Toyota C-HR+: stesso nome, anima completamente diversa. Ecco il nuovo SUV elettrico | Prova su strada; Toyota C-HR+: debutta il suv coupé elettrico della casa giapponese. Toyota C-HR+ alla prova: il SUV/coupé elettrico sorprende davvero. Ecco come vaProva Toyota C-HR+: il SUV-coupé elettrico giapponese fino a 343 CV. Design sportivo, autonomia WLTP oltre 600 km e tecnologia evoluta ... motorbox.com Toyota C-HR+: il SUV coupé diventa elettrico | VideoAbbiamo messo alla prova nuova Toyota C-HR+, un SUV coupè elettrico che riscrive le regole del gioco per la firma giapponese ... hdmotori.it Toyota C-HR+: il SUV coupé diventa elettrico | Video x.com Fino a 343 CV, la nuova Toyota C-HR+ punta su autonomia, tecnologia e piacere di guida per inserirsi nel mercato europeo delle auto elettriche - facebook.com facebook