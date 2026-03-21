WWE | I Nickelback tornano con la theme song ufficiale di WrestleMania 42

Venerdì pomeriggio, tramite il suo account Twitter, Triple H ha comunicato che i Nickelback saranno protagonisti di WrestleMania 42 con la loro nuova canzone, “Bones For The Crows”, che sarà uno dei temi ufficiali dell’evento. La notizia riguarda la collaborazione tra i musicisti e l’organizzazione della manifestazione di wrestling.

Triple H ha annunciato venerdì pomeriggio tramite il proprio profilo Twitter che la nuova canzone dei Nickelback, “Bones For The Crows”, sarà uno dei temi ufficiali di WrestleMania 42. “Hanno fatto rock con noi per oltre 20 anni, e la loro nuova canzone farà da colonna sonora al palcoscenico più grande di tutti. ‘Bones For The Crows’ dei Nickelback è una theme ufficiale di WrestleMania” — ha scritto il Chief Creative Officer della WWE. Non solo Nickelback: la tradizione dei temi multipli della WrestleMania. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti è la scelta delle parole da parte di Triple H, che nel suo post ha utilizzato l’espressione “an official theme song” anziché “the official theme song”, lasciando intendere che non sarà l’unico brano associato all’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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