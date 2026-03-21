WWE | La card di WrestleMania 42 prende forma almeno due nuovi match in arrivo

A circa un mese da WrestleMania 42, la card si sta definendo con almeno due nuovi incontri annunciati. Attualmente, sono cinque i match ufficiali in programma per l’evento di due giorni organizzato dalla WWE. La registrazione degli incontri prosegue, e i fan attendono ulteriori aggiornamenti sulle sfide che si disputeranno sul ring.

Manca circa un mese a WrestleMania 42 e la card della due giorni targata WWE conta al momento cinque match ufficiali. Per i titoli principali di Raw e SmackDown sono in programma Stephanie Vaquer contro Liv Morgan, Jade Cargill contro Rhea Ripley, Roman Reigns contro CM Punk e Cody Rhodes contro Randy Orton. L’unico incontro non titolato finora annunciato è Brock Lesnar contro Oba Femi. AJ Lee vs Becky Lynch e Drew McIntyre vs Jacob Fatu: i due match che verranno aggiunti. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, a breve verranno aggiunti alla card almeno due nuovi incontri: AJ Lee contro Becky Lynch per il Women’s Intercontinental Championship e Drew McIntyre contro Jacob Fatu. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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