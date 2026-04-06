Pat McAfee aveva deciso di non tornare in WWE, ma di recente ha accettato di riprendere l’attività grazie a un accordo raggiunto con la società. La decisione è stata presa dopo che il presidente di Endeavor, Ari Emanuel, ha esercitato una forte pressione sul commentatore e ex giocatore di football. La notizia è stata resa nota a seguito di questa evoluzione nel rapporto tra le parti.

Pat McAfee ha dovuto capitolare dopo una grande pressione da parte del presidente di Endeavor, Ari Emanuel, per il ritorno in WWE. Lo ha rivelato il giornalista Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer. “Pat McAfee è sempre stato la prima scelta e Ari Emanuel ha dovuto spingere parecchio per convincerlo. Credeva che fosse necessario il coinvolgimento di una celebrità. All’inizio McAfee ha rifiutato. Non riteneva fosse necessario inserire qualcuno nello spot, all’interno della faida. Una volta fatta una buona offerta, anche economica, ha deciso di accettare”. Rhea Ripley: “Sento la pressione di dover sostenere Jade Cargill nel nostro match a WrestleMania”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee aveva rifiutato il ritorno, fino al recente accordo

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