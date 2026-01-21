Seth Rollins | Paul Heyman è stato il mio peggior nemico sia davanti alle telecamere che nella vita reale

Seth Rollins ha recentemente dichiarato che Paul Heyman è stato il suo peggior nemico sia sul ring che nella vita privata. Nonostante il rispetto reciproco, i rapporti tra i due sono stati caratterizzati da tensioni e contrasti nel corso degli anni. Questa dinamica ha contribuito a definire il percorso professionale di entrambi nel mondo del wrestling, segnando un rapporto complesso e articolato.

Seth Rollins nutre un profondo rispetto per Paul Heyman, ma nel corso degli anni i due hanno sicuramente avuto dei contrasti dietro le quinte. Le superstar della WWE Seth Rollins e Becky Lynch sono state recentemente ospiti del programma My Mom's Basement con Robbie Fox. Quando gli è stato chiesto di descrivere il suo rapporto con Paul Heyman, Rollins ha ammesso che, sebbene Heyman sia sempre stato un suo sostenitore, a volte è stato anche il suo peggior nemico, sia davanti alle telecamere che nella vita privata. "Paul è interessante", ha esordito Seth Rollins. "Paul è sempre stato un sostenitore di Seth Rollins, ma in un certo senso è sempre stato il mio peggior nemico.

