L'incertezza sul rientro di Rey Mysterio ha causato cambiamenti nei piani per WrestleMania 42, influenzando anche la posizione di Gunther all’interno della manifestazione. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, mentre le decisioni definitive sono ancora da prendere. La possibile assenza di Mysterio potrebbe portare a modifiche significative nel cartellone dell’evento.

I dubbi sul rientro di Rey Mysterio potrebbero causare un importante sconvolgimento per WrestleMania 42 e Gunther potrebbe essere il principale interessato. Un nuovo rapporto del 18 marzo 2026 rivela che la WWE stava preparando un incontro tra Gunther e Mysterio sul palco di WrestleMania, ma tali piani sono ora seriamente in dubbio. Secondo BodySlam.net, la trama che coinvolgeva Gunther e Dragon Lee era stata originariamente concepita per sfociare direttamente in un match a WrestleMania con Mysterio. Tuttavia, tale percorso è stato ora interrotto a causa dell’infortunio alle costole di Mysterio. La faida di Gunther con Dragon Lee era stata concepita per preparare una rivalità tra The Ring General e Rey Mysterio che avrebbe portato a un incontro a WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’incertezza sul rientro di Rey Mysterio stravolge i piani per Gunther a Wrestlemania

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4 Superstar della WWE che potrebbero affrontare Gunther a WrestleMania 42(??_`?? ??B?u0014???u0019?? {>a&?I&Ju001eu0014??Yy?R??y}-? h&6?D?? [???u0012u0004????TI?u0014?L?P?u0005?$= (u0017u000f?U?*????D?u0002?? {U2Q?T???x?q>mu001cR~9?|u001c?\Vu0016?N??O?d'}?T?-z>u0019?.u000 ... worldwrestling.it

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