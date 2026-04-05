WWE | Il Ladder match di Wrestlemania è stata una scelta dell’ultimo minuto?

Secondo Fightful, la WWE avrebbe modificato all’ultimo momento i piani riguardanti il match per il titolo Intercontinentale a Wrestlemania. La modifica avrebbe riguardato la formula dell’incontro, che si sarebbe trasformato in un Ladder match, una decisione presa poco prima dell’evento. Non ci sono dettagli ufficiali sulle ragioni di questa variazione o su eventuali comunicazioni interne tra gli addetti ai lavori.

Secondo quanto riporta Fightful, la WWE avrebbe cambiato all’ultimo i piani dedicati al match per il titolo Intercontinentale a Wrestlemania. Penta infatti difenderà la cintura contro Dragon Lee, Je’Von Evans, JD McDonagh, e Rusev. La decisione sul match sarebbe stata presa poco prima l’ultima puntata di Raw, con i partecipanti che sono stati scelti a poche ore dall’episodio. Per questo sono stati decisivi i match disputati a Main Event in precedenza. Mercedes Monè è ufficialmente “0 belts Monè”: persa anche l’ultima cintura in maniera. singolare NXT S&D: Myles Borne è ancora campione, Lennox lo attacca alle spalle! NXT S&D: Finalmente Tony D’Angelo! Dopo 5 anni arriva il primo titolo NXT WWE: Nikki Bella in riabilitazione dopo l’infortunio a SmackDown, WrestleMania 42 a rischio? 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il Ladder match di Wrestlemania è stata una scelta dell’ultimo minuto? WWE: Penta difende con successo il titolo IC a RAW ma lo metterà in palio in un ladder match a WrestlemaniaPenta si presenterà a WrestleMania 42 da campione intercontinentale dopo aver battuto Kofi Kingston a Raw. Leggi anche: WWE: Da 6 a 7, definiti i partecipanti al ladder match che assegnerà il vacante titolo NXT Temi più discussi: WWE: Altre Superstar saranno aggiunte al Ladder Match di WrestleMania; WWE: Penta difende con successo il titolo IC a RAW ma lo metterà in palio in un ladder match a Wrestlemania; Ultime previsioni sulla card dei match di WrestleMania 42 dopo WWE RAW; WWE: Un folle Raw ci regala quattro match per WrestleMania 42. Penta contro tuttiHo davvero ben accolto la scelta presa per la difesa del titolo Intercontinentale a Wrestlemania. Ai tempi il Money in the Bank permetteva di inserire wrestler privi di storyline definite (non tutti d ... zonawrestling.net WWE: Un folle Raw ci regala quattro match per WrestleMania 42Durante la puntata di Raw della scorsa notte, la WWE ha ufficialmente aggiunto quattro match alla card di WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it Penta, a #WrestleMania 42, dovrà difendere il WWE Intercontinental Championship contro Je'Von Evans, Rusev, Dragon Lee e JD McDonagh in un Ladder Match. A quanto pare, però, la rosa dei partecipanti al match di Las Vegas potrebbe allargarsi. Second facebook WWE: Penta difende con successo il titolo IC a RAW ma lo metterà in palio in un ladder match a Wrestlemania x.com