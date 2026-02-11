Roxanne Perez assente a Raw | ecco il motivo

Roxanne Perez non era presente a Raw lunedì sera. La giovane wrestler ha spiegato sui social di essere malata e di aver dovuto saltare l’episodio. I fan aspettano notizie sulla sua condizione, mentre i colleghi si preparano a rivederla presto in azione.

Roxanne Perez ha annunciato tramite i social una malattia che l'ha costretta a saltare la puntata di Monday Night Raw il 9 febbraio. L'aggiornamento arriva dopo un periodo intenso in cui l'atleta ha continuato a gareggiare nonostante segnali di febbre e stanchezza, ricevendo sostegno dalla propria squadra e dai fan. In una storia pubblicata su Instagram Perez mostra palloncini con la scritta get well soon e un biglietto scritto a mano dai componenti del The Judgment Day. Il messaggio riporta: "ti amiamo piccola roxy! guarisci presto. la tua famiglia, the judgment day", al quale la stessa atleta ha risposto con una breve dedica: "amo la mia famiglia jd".

