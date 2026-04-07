WWE | CM Punk molla una pipebomb clamorosa a Raw da Roman Reigns a Pat McAfee fino Vince McMahon e TKO

Durante l’ultima puntata di Raw, il campione mondiale di wrestling ha interrotto lo spettacolo con una “pipebomb” che ha coinvolto diversi protagonisti del settore, tra cui il campione dei pesi massimi, un commentatore e il dirigente della federazione. L’evento si è svolto al Toyota Center di Houston e ha visto il wrestler sedersi al centro del ring in modo particolare, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori in diretta.

Il World Heavyweight Champion CM Punk ha aperto il Raw del 7 aprile al Toyota Center di Houston, Texas, sedendosi al centro del ring nella sua iconica posizione a gambe incrociate. Con Roman Reigns assente dallo show e nessun membro degli Usos a interromperlo, Punk ha avuto campo libero per quello che si è trasformato in una vera e propria pipebomb a meno di due settimane da WrestleMania 42. Punk ha esordito parlando di Houston come città di wrestling e del territorio di Paul Boesch, per poi entrare nel vivo. Ha ricordato come due settimane fa Reigns e gli Usos lo abbiano mandato attraverso il tavolo di commento, e come lui la settimana scorsa a Madison Square Garden abbia ricambiato il favore da solo, senza l’aiuto di nessuno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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