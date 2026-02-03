A 47 anni, CM Punk si presenta ancora sul ring, e questa volta non come un giovane talento emergente, ma come un veterano che non ha intenzione di mollare. Durante un’intervista con GQ Sports, il campione del mondo dei pesi massimi ha parlato della sua carriera e di come si sente oggi. Paragonandosi a Old Man Logan, ha detto che l’età non è un limite per lui, anzi, si sente più forte e determinato che mai. Con il suo stile diretto, Punk ha spiegato di non pensare al ritiro e di voler continuare

Il World Heavyweight Champion ha parlato della fase finale della sua carriera in un’intervista con GQ Sports, paragonandosi a Old Man Logan e spiegando perché non considera l’età un limite CM Punk domina Raw a 47 anni. A 47 anni, CM Punk continua a essere uno dei protagonisti assoluti della WWE. Da quando è tornato al vertice come World Heavyweight Champion, Punk ha collezionato vittorie importanti a Monday Night Raw, battendo avversari del calibro di Finn Balor e AJ Styles. Con i recenti addii di John Cena e ora di AJ Styles, le domande sul ritiro sono inevitabili per i veterani del roster. In un’intervista con GQ Sports, Punk ha affrontato l’argomento spiegando come vive questa fase della sua carriera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk e l’età: “Il CM Punk di oggi è un po’ come Old Man Logan”

