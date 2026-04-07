Dal 5 al 7 giugno 2026, Catanzaro ospiterà il 17° Spring Dragon Wushu International Tournament, un evento che coinvolgerà atleti e delegazioni provenienti da diversi paesi. L’iniziativa si svolgerà in Calabria e prevede la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione rappresenta un’occasione per mettere in evidenza la città e la regione a livello internazionale.

Catanzaro ospiterà dal 5 al 7 giugno 2026 il 17° Spring Dragon Wushu International Tournament, un evento di portata globale che porterà centinaia di atleti e delegazioni internazionali in Calabria. L’iniziativa, coordinata dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro, nasce dalla visione del Maestro Massimo Scalzo. Il suo obiettivo è stato quello di creare un collegamento tangibile tra il territorio calabrese e la Cina, nazione d’origine di questa disciplina marziale. Il Comune di Catanzaro ha confermato il proprio supporto per l’organizzazione di questo appuntamento, che nel tempo è passato dall’essere una manifestazione locale a diventare un punto di riferimento mondiale per gli esperti di Wushu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wushu a Catanzaro: il torneo mondiale che sbarca in Calabria

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Non tutto si vede. Il vero Wushu si comprende. È cultura, prima ancora che movimento. — Accademia Centrale Wushu Catanzaro Maestro Massimo Scalzo 3393755452 #Wushu #WushuCatanzaro #AccademiaCentraleWushuCatanzaro #Kun - facebook.com facebook