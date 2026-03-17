Atene ha visto 19 atleti provenienti da Catanzaro conquistare 10 medaglie d’oro al Wushu Open. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’Accademia Centrale Wushu, diretta dal Maestro Massimo Scalzo, che hanno portato a casa numerosi successi. La competizione si è svolta sulla scena internazionale, con i partecipanti provenienti da diverse nazioni.

Atene ha appena consacrato l’eccellenza dell’Accademia Centrale Wushu Catanzaro, guidata dal Maestro Massimo Scalzo, trasformando la città greca nel palcoscenico di un trionfo calabrese sul podio internazionale. La delegazione IWA – Italian Wushu Academy ha ottenuto risultati straordinari al 6th Acropolis International Wushu Open Tournament, dimostrando una coesione tecnica che eleva il livello del Wushu italiano. L’impegno dei diciannove rappresentanti, provenienti anche dalle scuole affiliate di Tiriolo e Cropani Marina, si è concretizzato in una serie impressionante di vittorie e riconoscimenti. Non si tratta solo di medaglie, ma della conferma di un percorso educativo solido che va ben oltre la semplice competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atene: 19 atleti di Catanzaro vincono 10 ori al Wushu Open

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