Ducati un 2026 carico di storia | tra Marquez Bagnaia e il peso del centenario

Il 2026 segna un anno importante per Ducati, che celebra il suo centenario. Tra le Dolomiti, con paesaggi ancora parzialmente innevati, si apre una stagione ricca di aspettative e sfide. Con protagonisti come Marquez e Bagnaia, il marchio italiano si prepara a scrivere nuovi capitoli della propria storia, mantenendo salda la tradizione di innovazione e passione nel mondo delle corse e della produzione motociclistica.

Le Dolomiti, imbiancate solo parzialmente, faranno da cornice all’inizio di una stagione per Ducati si annuncia carica di simboli e possibili volte. Il 2026 potrebbe diventare l’anno del decimo titolo Mondiale di Marc Marquez, un traguardo dal valore iconico, oppure quello del riscatto di Pecco Bagnaia, reduce da una stagione segnata da troppe ombre. Non si esclude nemmeno che possa essere l’ultimo campionato in rosso per uno dei due, scenario che renderebbe l’annata ancora più importante sotto ogni punto di vista. A rendere il tutto ancora più significativo c’è il centenario della Ducati, marchio che ha lasciato un segno profondo nel modo del motor-sport.🔗 Leggi su Sportface.it

Bagnaia spiega le differenze tra la sua Ducati e quella di Marquez: “Abbiamo scelto strade diverse”

Pecco Bagnaia chiarisce le differenze tra la sua Ducati GP25 e quella di Marc Marquez, sottolineando come le scelte tecniche e di setup abbiano portato a percorsi distinti. La spiegazione offre un’analisi delle strategie adottate dai due piloti, evidenziando l’unicità di ogni approccio e le ragioni dietro le variazioni di sviluppo della moto. Un approfondimento utile per comprendere le differenze stilistiche e tecniche tra i due campioni.

Michele Pirro: “Tra la Ducati di Marquez e quella di Bagnaia c’è solo il 5% della moto che cambia”

Michele Pirro svela i dettagli sulla rivalità tra le Ducati di Marquez e Bagnaia, sottolineando come le differenze siano minime e il vero lavoro si giochi su dettagli. Nell'intervista a Fanpage.it, il collaudatore Ducati approfondisce le sfide della stagione, i progressi delle moto e il ruolo fondamentale di un team che punta all’eccellenza nel mondo delle corse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Marquez e Bagnaia alle 11:00 svelano la Ducati 2026 – DIRETTA STREAMING - Seguite in diretta streaming la presentazione della Ducati 2026, Marquez e Bagnaia tolgono i veli dalla Desmosedici ... formulapassion.it