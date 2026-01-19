Nuova livrea per la Ducati 2026 | le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio. I piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia correranno con una nuova livrea dedicata al centenario dell’azienda, riflettendo la storia e l’evoluzione della casa italiana. Questa novità sottolinea l’impegno della Ducati nel mantenere vivo il suo patrimonio, unendo tradizione e innovazione nel mondo delle corse.

La Ducati ha svelato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio. I piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia guideranno una moto con una livrea differente, che celebra il centenario della casa italiana.

Il 2026 segna un anno importante per Ducati, che celebra il suo centenario. Tra le Dolomiti, con paesaggi ancora parzialmente innevati, si apre una stagione ricca di aspettative e sfide. Con protagonisti come Marquez e Bagnaia, il marchio italiano si prepara a scrivere nuovi capitoli della propria storia, mantenendo salda la tradizione di innovazione e passione nel mondo delle corse e della produzione motociclistica.

