A partire da aprile, Microsoft pianifica di intervenire su Windows 11 con una serie di aggiornamenti che mirano a migliorare la stabilità del sistema operativo. Le modifiche interesseranno sia aspetti tecnici che funzionali, con l’obiettivo di risolvere le problematiche segnalate dagli utenti. L’azienda ha annunciato che questi interventi saranno distribuiti nel corso del mese, senza specificare le date precise di rilascio.

Microsoft interverrà nel mese di aprile per rilanciare Windows 11, puntando a risolvere i problemi di stabilità e le lamentele degli utenti attraverso una serie di aggiornamenti tecnici e funzionali. L’operazione nasce per rispondere a un clima di forte ostilità da parte di chi utilizza il sistema operativo. Le critiche più aspre hanno riguardato la scarsa affidabilità, le prestazioni calanti e una strategia aziendale percepita come troppo aggressiva, specialmente per quanto riguarda l’inserimento di pubblicità e l’integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale. March Rogers, che ricopre il ruolo di Partner Director of Design all’interno della divisione Windows, ha illustrato i progressi che sono attualmente in fase di test per gli utenti Insider. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11: il piano di aprile per salvare il sistema operativo

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