Sysmon integra funzionalità native su Windows 11 rafforza protezioni sistema

Da quest’anno, Windows 11 integra Sysmon come funzione nativa. La novità permette di monitorare più efficacemente le attività del sistema, rafforzando la sicurezza contro attacchi e intrusioni. Gli esperti del settore attribuiscono a questa mossa un ruolo chiave nel migliorare la protezione degli utenti, soprattutto in vista del 2026, quando l’aggiornamento sarà pienamente operativo.

**Sysmon, ormai nativo su Windows 11: un passo avanti nella sicurezza del sistema** A partire dal 2026, l’ambiente Windows 11 sta per diventare più sicuro, grazie a una funzionalità ormai nota negli ambienti IT per i suoi strumenti di monitoraggio avanzati: Sysmon. Questo tool, precedentemente disponibile come pacchetto separato, è ormai integrato direttamente nel sistema operativo, in una nuova versione che arriva come funzionalità nativa per i partecipanti al programma Windows Insider. È un cambiamento significativo, soprattutto per le organizzazioni che hanno adottato sistemi di sicurezza complessi, e per gli esperti di cybersecurity, che ormai possono contare su un meccanismo interno al sistema per monitorare e registrare attività critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Microsoft lancia Sysmon direttamente in Windows 11.

