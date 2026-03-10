La funzione nascosta di Windows 11 che Microsoft sta per riattivare nel centro di controllo

Microsoft sta per riattivare una funzione nascosta di Windows 11 che era stata temporaneamente rimossa dal centro di controllo. Gli utenti avevano segnalato problemi dopo la sua eliminazione, portando l’azienda a decidere di ripristinarla. La decisione viene comunicata mentre le richieste di ripristino continuano a essere numerose, e la funzione sarà nuovamente accessibile nel sistema operativo.

Microsoft toglie, gli utenti si lamentano, Microsoft restituisce. È un ciclo che ormai conosciamo bene, una danza prevedibile che si ripete con una regolarità quasi rassicurante nel mondo di Windows. Questa volta il valzer riguarda le azioni rapide della barra delle applicazioni di Windows 11, quei pulsanti nel centro di controllo che permettono di attivare o disattivare con un tocco Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo, Luce notturna e altre funzioni essenziali del sistema operativo. Le prime versioni di Windows 11, esattamente come accadeva in Windows 10, permettevano di personalizzare quali pulsanti comparivano nel centro di controllo. Una funzione pratica, logica, che rispettava l'intelligenza degli utenti e le loro diverse esigenze d'uso.