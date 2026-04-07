Molti utenti cambiano operatore per la connessione Wi-Fi senza riflettere sulle spese aggiuntive. Secondo un recente studio, circa 170 euro all'anno vengono spesi inutilmente da chi decide di cambiare provider senza considerare eventuali costi nascosti o penalità. Questa scelta è diventata un gesto frequente negli ultimi tempi, anche se spesso comporta spese che si potrebbero evitare con una pianificazione più attenta.

Cambiare operatore per la connessione domestica è diventato, negli ultimi anni, un gesto quasi automatico. Offerte sempre più aggressive, velocità promesse in crescita e campagne pubblicitarie martellanti spingono milioni di italiani a valutare il passaggio verso soluzioni apparentemente più convenienti. Ma dietro la promessa di risparmio, si nasconde spesso un conto finale ben più complesso. Il mercato della fibra e dell’Internet casa è oggi uno dei più competitivi, ma anche uno dei più intricati. E proprio nel momento in cui si decide di cambiare gestore emergono i costi meno visibili, quelli che raramente vengono messi in primo piano. Il primo ostacolo: il costo di disattivazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WI-FI di casa, spendi 170 euro in più inutilmente: è un errore comunissimo

Vodafone abilita il Wi-Fi Calling in Italia: chiamate via rete Wi-Fi senza segnale mobileA partire da oggi, 4 febbraio 2026, chiunque abbia un telefono compatibile e una connessione Wi-Fi in Italia potrà chiamare e ricevere chiamate...

Wi-Fi Calling, disponibile da oggi il servizio chiamate via Wi-Fi anche per i clienti VodafoneWi-Fi Calling Vodafone permette da oggi di chiamare e ricevere via Wi-Fi anche senza segnale mobile, con continuità tra rete Wi-Fi e rete cellulare...

Si parla di: Il Wi-Fi ha le ore contate: un nuovo sistema wireless raggiunge velocità di 362 Gbps.

Solo 5 € il telecomando Wi-Fi IR per una casa più smart, compatibile con Alexa e Google HomeBastano meno di 6 euro per rendere smart i vostri vecchi elettrodomestici grazie a questo telecomando hub Wi-Fi ad infrarossi (IR) in vendita online, un prezzo incredibile grazie al coupon sconto ... macitynet.it

I migliori extender Wi-FI e sistemi mesh per casa e ufficioI Range Extender Wi-Fi sono accessori ormai abbordabili e diffusi; sono dispositivi molto comodi che consentono di eliminare zone di casa (o in ufficio) senza Wi-Fi, mantenendo i dispositivi mobili, i ... macitynet.it