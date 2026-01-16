Arriva su Whatsapp la chat protetta dal lucchetto | ecco come funziona la modalità segreta e come attivarla su iOS e Android

Su WhatsApp si introduce la funzione di chat protetta tramite lucchetto, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Questa modalità consente di nascondere conversazioni sensibili in un’area privata, simile all’archiviazione, garantendo maggiore riservatezza. Di seguito, scoprirai come attivare e utilizzare questa funzione su dispositivi iOS e Android, per proteggere le tue conversazioni più delicate con semplicità e efficacia.

Su WhatsApp arriva una nuova funzione per proteggere ulteriormente le conversazioni: lucchetto chat. La novità permette di includere le chat segrete in un’area nascosta, un’opzione simile all’archiviazione delle conversazioni. Per attivare la funzionalità nei dispositivi con sistema operativo iOs (tipico di Apple) basta scorrere la chat che ci interessa verso destra e cliccare successivamente su “Altro” e “Attiva lucchetto”. Per rimuovere l’opzione basta fare un nuovo swipe verso destra, selezionare la voce “Altro” e infine “Rimuovi lucchetto”. Sui dispositivi Android la modalità di attivazione e disattivazione è simile: basta cliccare a lungo sulla chat e selezionare “Attiva lucchetto” o “Rimuovi lucchetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva su Whatsapp la chat protetta dal lucchetto: ecco come funziona la modalità “segreta” e come attivarla su iOS e Android Leggi anche: Trascrizione messaggi vocali WhatsApp: come funziona e come attivarla su iPhone e Android Leggi anche: Su WhatsApp arriva un lucchetto segreto per nascondere davvero le tue chat Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Su WhatsApp arriva un lucchetto segreto per nascondere davvero le tue chat; Chat Segrete su WhatsApp: come fare per nascondere le chat e proteggerle con una password; Chat con lucchetto su WhatsApp: come nascondere le conversazioni con un codice; Il lucchetto invisibile di WhatsApp che nasconde i tuoi messaggi più privati: sconosciuto ai più. WhatsApp: nuovo lucchetto chat segreto per la privacy - WhatsApp introduce una nuova funzione pensata per rafforzare la privacy degli utenti: il Lucchetto Chat, uno strumento che consente di nascondere le chat ... livingcesenatico.it

WhatsApp, la gestione dello spazio arriva nelle chat: ecco come funziona - La nuova funzione in beta consente di controllare e liberare spazio dalla schermata delle informazioni chat, senza passare dalle impostazioni. multiplayer.it

WhatsApp, la truffa della ballerina arriva da amici e parenti: come difendersi x.com

Su Whatsapp arriva la truffa della ballerina Come funziona l'ultima trovata dei criminali del web e come difendersi... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.