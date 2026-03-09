Lotta a West Nile e Dengue l?Arengo gioca d?anticipo Ecco le decisioni prese

A Ascoli, nel capoluogo piceno, sono state adottate nuove misure di prevenzione e controllo per combattere l’arbovirosi, una malattia infettiva virale trasmessa da insetti. Le decisioni sono state prese in risposta alla diffusione di virus come West Nile e Dengue, con l’obiettivo di limitare il rischio di contagio. Le autorità locali hanno avviato interventi specifici per monitorare e contenere la diffusione.

ASCOLI Anche nel capoluogo piceno scattano le misure di prevenzione e di controllo sul fronte dell’arbovirosi, ovvero il possibile sviluppo di malattie infettive virali trasmesse all'uomo principalmente zanzare e zecche (le principali e più note riguardano West Nile e Dengue) spesso caratterizzate da febbre, malessere e dolori articolari anche con forme invasive e particolarmente a rischio per le persone anziane. Con il via libera della giunta comunale, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti - seguendo le linee guida della Regione Marche e a seguito anche di uno specifico incontro nel febbraio scorso con il Dipartimento di... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

