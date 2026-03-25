In Lombardia è stato rilevato il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale A(H9N2), comunemente chiamato influenza aviaria. Il ministero della Salute ha confermato la notizia e ha aggiunto che la situazione viene monitorata senza che siano state emesse allerte ufficiali. La persona infettata si trova sotto osservazione, mentre non sono stati segnalati altri contagi.

È stato identificato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale A(H9N2), meglio noto come ‘influenza aviaria’. A darne notizia è i l Ministero della Salute secondo cui questo virus è “a bassa patogenicità” e ha colpito “una persona fragile con malattie concomitanti e proveniente da un Paese extraeuropeo dove ha contratto l’infezione”. Il paziente zero, prosegue il ministero, “è attualmente ricoverato”. “Sulla base delle informazioni scientifiche ad oggi disponibili il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati. I casi umani sono caratterizzati da malattia lieve e non è stata mai riportata trasmissione da persona a persona”, precisa la nota. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Influenza aviaria, registrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana. Il ministero: “Monitoriamo la situazione ma non c’è nessun allarme”

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