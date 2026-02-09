Nel weekend, diversi giocatori in Campania sono riusciti a portarsi a casa più di 146mila euro con il 10eLotto. La fortuna ha sorriso a più persone che hanno tentato la sorte, portando a casa vincite significative in pochi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti 10eLotto, nel weekend in Campania vinti 146mila euro Il 10eLotto ha sorriso alla Campania nei due concorsi del weekend con vincite totali per 146mila euro. In quello di venerdì 6 febbraio sono state centrate due vincite gemelle da 50mila euro ciascuna a Positano, in provincia di Salerno, entrambe con un 9 Oro. A queste si aggiungono i 40mila euro vinti sabato 7 febbraio a Conca della Campania, in provincia di Caserta, con un 9 extra, e i 6mila euro vinti a Teora, in provincia di Aversa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 15 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 450,4 milioni da inizio anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto: pioggia di vincite in Campania

L'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto ha portato importanti vincite in Lombardia, con un totale di oltre 149 mila euro distribuiti tra Como, Sondrio, Brianza e Bresciano.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 4 Novembre 2025

