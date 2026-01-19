Lotto e 10eLotto premiano la Lombardia | pioggia di vincite a Como Sondrio Brianza e Bresciano per 149mila euro

L’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto ha portato importanti vincite in Lombardia, con un totale di oltre 149 mila euro distribuiti tra Como, Sondrio, Brianza e Bresciano. La regione, nota per la sua economia e i suoi paesaggi, si distingue ancora una volta per le somme vinte, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori locali. Di seguito i dettagli delle vincite più significative.

Milano, 19 gennaio 2026 – Festeggia la Lombardia nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Le vincite totali finite nella “regione dei laghi”, la più popolosa e ricca d’Italia, hanno superato i 149.000 euro – riporta l'Agenzia Agimeg. A Domaso, in provincia di Como, sono stati vinti 37.500 euro grazie all'ambo 4-87 sulla ruota di Bari. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di via Case Sparse. Valtellina . A Tresivio, in provincia di Sondrio, la cinquina Simbolotto ha portato nelle tasche di un appassionato ben 43.478 euro. La giocata vincente, di soli 4 euro, è stata realizzata nella ricevitoria di Piazza Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotto e 10eLotto premiano la Lombardia: pioggia di vincite a Como, Sondrio, Brianza e Bresciano per 149mila euro Leggi anche: Estrazione Superenalotto. Lotto e 10eLotto: raffica di vincite in Lombardia Leggi anche: Lotto e 10eLotto: la Dea Bendata bacia la Campania, pioggia di vincite Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lotto, colpo da 12.900 euro a Saronno. La fortuna premia la Lombardia: tutte le vincite - Nell'ultima estrazione festeggia anche la città del Varesotto grazie alla quaterna 11- laprovinciadivarese.it

