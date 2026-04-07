Negli ultimi anni, il mondo del calcio giovanile si è trovato al centro di polemiche legate alle pressioni e alle strategie di alcuni agenti e dirigenti. In diversi casi, sono emerse situazioni in cui genitori hanno dovuto affrontare richieste economiche per far emergere i propri figli o per garantirgli un futuro nel calcio professionistico. Questa realtà solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’etica che circondano il settore.

"Se un ragazzo nasce con un dono, quel dono non appartiene né a procuratori né a dirigenti. È suo. Il calcio dovrebbe soltanto permettergli di mostrarlo al mondo, non affogarlo nei conti bancari degli adulti". Parole sante di Gianni Rivera. "Se sei un bambino e vuoi inseguire un sogno, devi sperare che la tua famiglia abbia il portafoglio giusto. Altrimenti resti fuori, guardi gli altri, ti spegni". Ma il talento non si compra. Una verità elementare. Si riconosce e si allena. Partendo dal calcio di strada. Un giuoco e una scuola di vita, meglio di quello delle accademie. Meglio i polverosi campi ‘peladi’ dove uno come Pelé è diventato il ‘Rei do futebol’ dalle magie a piedi scalzi con un pallone fatto di stracci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’altra faccia del calcio giovanile. Genitori nelle mani di agenti-squali: "Vuoi tuo figlio in A? Devi pagare"

"Se vuoi continuare a lavorare devi pagare", ma nel cantiere piomba la polizia: arrestatoNel pomeriggio di martedì, la Polizia ha tratto in arresto un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione...

«Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre»: le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amanteLa Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e ha disposto una consulenza informatica per ricostruire le chat tra una donna...

Temi più discussi: L’altra faccia del calcio giovanile. Genitori nelle mani di agenti-squali: Vuoi tuo figlio in A? Devi pagare; Quando le cure dipendono dal reddito, mezzo milione di persone non può permettersi i farmaci; Muore a tre mesi soffocata. Prima i genitori finiscono sotto accusa, ora la Procura chiede l'archiviazione; All’Isee ci pensa la scuola.

Gigi De Palo: «Da genitori ed educatori non esiste un percorso netto. Si educa facendo proposte, giocando la partita»Adolescence è un progetto promosso da Fondazione Oltre. Al centro della discussione il rapporto con i figli in un mondo che è sempre più spesso digitale e social ... vanityfair.it

Bambini maltrattati all'asilo, il faccia a faccia tra genitori e maestre: «Erano sempre girate dall'altra parte per non incrociare i nostri sguardi»ROVIGO - Il gelo. Da una parte i genitori delle piccole vittime, dall'altra le tre imputate. Ieri mattina in tribunale a Rovigo erano presenti molte mamme e papà dei bambini coinvolti nel procedimento ... ilgazzettino.it

MERCATO SAN SEVERINO: si è spenta Rosa Pessolano, avvocato di 45 anni Rosa lascia il marito Michele, figlia Emilia di 8 anni, i genitori Emilio e Carmelina .Era cognata di Fabio Iannone, Presidente del Consiglio comunale di Mercato San Severino. - facebook.com facebook

I genitori di un minore, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale (l’insieme dei doveri e dei poteri riconosciuti ai genitori verso i figli minorenni), hanno presentato ricorso al Tribunale di Firenze contro un istituto comprensivo. x.com