Paga e tuo figlio giocherà a calcio ma è una truffa | indagato anche l’ex Roma Fabrizio Lucchesi
Un uomo è indagato per aver chiesto oltre 30.000 euro a un padre affinché il suo figlio di 18 anni potesse giocare a calcio alla Fermana e al Catania. Tra i tre indagati figura anche Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma, accusato di ricettazione. La vicenda riguarda una presunta truffa intorno a promesse legate a trasferimenti e ingaggi sportivi.
Oltre 30mila euro chiesti al padre per far giocare il figlio 18enne alla Fermana e al Catania. Tre indagati, tra cui l’ex dirigente giallorosso, Fabrizio Lucchesi, per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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