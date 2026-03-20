Paga e tuo figlio giocherà a calcio ma è una truffa | indagato anche l’ex Roma Fabrizio Lucchesi

Un uomo è indagato per aver chiesto oltre 30.000 euro a un padre affinché il suo figlio di 18 anni potesse giocare a calcio alla Fermana e al Catania. Tra i tre indagati figura anche Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma, accusato di ricettazione. La vicenda riguarda una presunta truffa intorno a promesse legate a trasferimenti e ingaggi sportivi.