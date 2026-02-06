Voto domiciliare per il referendum ecco come prenotare la visita

A Piacenza, le persone interessate a votare da casa possono prenotare la visita per ottenere il certificato necessario. La prenotazione è aperta dal 10 febbraio al 2 marzo e riguarda il referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo.

In occasione del referendum costituzionale che si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, l'Azienda Usl di Piacenza comunica che a partire da martedì 10 febbraio fino a lunedì 2 marzo 2026 sarà possibile, per il rilascio della certificazione necessaria all'esercizio del voto.

