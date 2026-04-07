Votazioni TOTS Premier League | scegli i tuoi undici ideali! Al via l’evento dell’anno su Ultimate Team

È iniziata la votazione per scegliere i migliori undici della Premier League all’interno di Ultimate Team. L’evento permette ai giocatori di selezionare i propri undici preferiti tra le stelle che si sono distinte negli ultimi mesi sui campi inglesi. La competizione coinvolge appassionati che, attraverso le preferenze, contribuiscono a creare la squadra ideale della stagione. L’interesse è cresciuto tra chi segue da vicino le vicende del campionato.

La Premier League è da sempre il cuore pulsante dei Team of the Season. Con una corsa al titolo serratissima tra giganti, la lista dei candidati è una parata di stelle che hanno infiammato i campi inglesi negli ultimi mesi. Come Funziona la Votazione. Da oggi, i fan di tutto il mondo possono accedere al portale ufficiale di EA Sports per selezionare la propria formazione ideale. I giocatori più votati riceveranno una carta TOTS con statistiche massivamente potenziate, nuovi PlayStyle+ e, come visto nelle scorse edizioni, configurazioni di FC IQ che li renderanno unici. I Protagonisti del Voto. Sebbene la scelta finale spetti a te, alcuni nomi sembrano già destinati a una maglia da titolare in questo undici leggendario: I Fuoriclasse del Gol: Bomber implacabili che hanno trascinato le proprie squadre a suon di record. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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