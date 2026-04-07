Il settore delle vongole in Veneto si rimette in moto con un nuovo accordo firmato a Legnaro, che prevede investimenti in alta tecnologia per la tutela del mare e la ripresa della pesca lungo le coste regionali. Si stima che il comparto produca circa 4 milioni di esemplari, con un intervento che mira a favorire la sostenibilità e la crescita delle attività di raccolta. La firma dell’accordo segna l’inizio di una fase di rilancio per il settore molluschi nella regione.

Il comparto dei molluschi in Veneto riparte oggi, 7 aprile 2026, grazie a un accordo firmato a Legnaro per rilanciare la pesca della vongola comune lungo le coste regionali. L’evento si è concretizzato presso gli uffici di Veneto Agricoltura, dove Federico Caner, direttore dell’ente, ha siglato l’intesa insieme a Massimo Pedronetto e Michele Boscolo Marchi, rispettivamente presidenti dei consorzi Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia. L’obiettivo primario è contrastare il collasso biologico causato dalle mucillagini nell’Alto Adriatico, un fenomeno che ha portato alcune zone a registrare una perdita totale, pari al 100%, degli esemplari di Chamelea gallina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vongole in Veneto: 4 milioni e alta tecnologia per salvare il mare

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