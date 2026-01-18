mare group acquista emm systems e rilancia il polo ad alta tecnologia

Mare Group, attraverso il suo search fund EasyGo, ha acquisito Emm Systems, rafforzando il polo di ingegneria ad alta tecnologia di Napoli. Questa operazione, supportata anche da Borgosesia, società di investimento specializzata in situazioni particolari, mira a consolidare la presenza nel settore e a favorire lo sviluppo di soluzioni innovative nel mercato tecnologico.

EasyGo, search fund promosso da Mare Group, polo di ingegneria ad alta tecnologia di Napoli, e Borgosesia, società di investimento attiva in operazioni di special situations, hanno perfezionato l’acquisizione di EMM Systems, società italiana attiva nello sviluppo di piattaforme software per la gestione digitale della supply chain, con un focus storico sul settore farmaceutico e su applicazioni mission-critical. EMM Systems ha chiuso l’esercizio 2024 con un valore della produzione pari a circa 17,7 milioni di euro e un Ebitda di circa 2,2 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

