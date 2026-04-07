Vomero sfondati finestrini e fari a tutte le auto in strada | sorpresa a Pasqua in viale Raffaello
Durante la notte di Pasquetta, nel quartiere Vomero, in viale Raffaello, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate dai vandali. Sono stati sfondati i finestrini e i fari di diversi veicoli, lasciando un segno evidente sugli automezzi in strada. La polizia ha effettuato i rilievi sul posto e sta indagando per identificare i responsabili dell'episodio. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui possibili motivi o sulla quantità di veicoli coinvolti.
Vandali in azione in viale Raffaello al Vomero, durante la notte di Pasquetta: devastate le auto parcheggiate in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vandalismi in Viale Bottego, danneggiati i finestrini delle auto in sostaAncora una volta la nostra città si risveglia con l’ennesima serie di auto in sosta danneggiate.
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