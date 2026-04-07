Vomero sfondati finestrini e fari a tutte le auto in strada | sorpresa a Pasqua in viale Raffaello

Durante la notte di Pasquetta, nel quartiere Vomero, in viale Raffaello, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate dai vandali. Sono stati sfondati i finestrini e i fari di diversi veicoli, lasciando un segno evidente sugli automezzi in strada. La polizia ha effettuato i rilievi sul posto e sta indagando per identificare i responsabili dell'episodio. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui possibili motivi o sulla quantità di veicoli coinvolti.