Raid contro le auto parcheggiate | 6 veicoli con i vetri sfondati in piazza

Nella piazza, sono stati segnalati danneggiamenti a sei veicoli parcheggiati, con vetri frantumati e parabrezza distrutti. L’intervento, ancora in corso, ha lasciato alcune auto con evidenti danni, probabilmente causati con strumenti contundenti. Indagini sono aperte per identificare i responsabili. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti della zona.

Il parabrezza sfondato, forse con una mazza o un oggetto pesante. Qualche lunotto con i vetri in frantumi e danni. Sarebbero almeno sei le auto parcheggiate in strada vandalizzate nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio a Milano, in piazzale Susa. Auto vandalizzate in piazzale SusaLe.🔗 Leggi su Milanotoday.it Mercatello, raid notturno contro le auto: vetri in frantumi in largo MoscatiNella notte di giovedì 8 gennaio, alcune auto parcheggiate nel rione Mercatello, a Salerno, sono state danneggiate, con vetri in frantumi in largo Moscati. Leggi anche: Spacca i vetri delle auto parcheggiate con dei cartelli stradali: arrestato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Uccisi 3 giornalisti in un raid israeliano contro un’auto a Gaza; Decine di auto danneggiate. Raid a Porta San Frediano: Nascosta dall’estetista; Raid di Israele colpisce auto del Comitato egiziano, uccisi 3 reporter; Raid notturno in palestra, ladri in fuga danno vita ad un inseguimento. Raid contro le auto, sale la protesta a Novi: ipotesi ronde di notte e battaglia politicaNovi Ligure – I due recenti raid vandalici che hanno devastato decine di auto da piazza XX Settembre alla zona Euronovi hanno innescato una dura polemica politica a Novi Ligure. L’indignazione dei ... ilsecoloxix.it Ancora un raid vandalico contro gli specchietti delle auto in centro storicoLa testimonianza di un cittadino esasperato: Un'intera zona ostaggio di persone moleste. Serve presenza di agenti a piedi ... luccaindiretta.it Gli aggressori si sono dileguati in auto subito dopo il raid punitivo, ma i carabinieri hanno acquisito le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona per risalire all'identità del commando e al movente di tanta ferocia - facebook.com facebook Raid israeliano, auto colpita con 5 persone a bordo: "Sospetti affiliati hamas" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.