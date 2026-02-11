Vandalismi in Viale Bottego danneggiati i finestrini delle auto in sosta

Questa mattina, i residenti di Viale Bottego si sono trovati davanti a una scena già vista: auto in sosta con i finestrini sfondati. Sono stati danneggiati diversi veicoli, e questa non è la prima volta che succede nella zona. I commercianti e i residenti sono stanchi di questa serie continua di atti vandalici. La polizia sta già indagando per capire chi c’è dietro a questa serie di attacchi ai veicoli.

Ancora una volta la nostra città si risveglia con l'ennesima serie di auto in sosta danneggiate. Una vera e propria strage di veicoli spaccati, che si aggiunge alle numerose segnalazioni provenienti dai commercianti e dai residenti della zona. "Le immagini diffuse dalla pagina social Parma.

