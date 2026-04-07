Volley Serie A2 Leonardo Barbieri è il nuovo tecnico dell’Akademia Sant’Anna

Nella stagione 2026-2027, la squadra di pallavolo femminile di Messina parteciperà al campionato di Serie A2 con Leonardo Barbieri come nuovo allenatore. La formazione peloritana si prepara ad affrontare il torneo con un nuovo staff tecnico, dopo aver annunciato il cambiamento alla guida della squadra. L’obiettivo della società è affrontare il campionato con un roster competitivo e un nuovo progetto tecnico.

Tecnico di grande esperienza e protagonista di numerose promozioni fino alla Serie A1, approda nella città dello Stretto dopo una lunga carriera ai vertici della pallavolo femminile italiana Leonardo Barbieri è il nuovo tecnico dell’Akademia Sant’Anna Messina per la stagione sportiva 2026-2027, nella quale la squadra peloritana sarà ai nastri di partenza del campionato di serie A2 di pallavolo femminile. Nato il 27 dicembre 1967 a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, Barbieri porta con sé un bagaglio di esperienza, competenza e successi maturati in oltre vent’anni di carriera ai vertici del volley “rosa” italiano, con 4 campionati di A2 vinti e una Coppa Italia della stessa categoria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Akademia Messina punta su Barbieri: l’esperto di promozioni al comandoLeonardo Barbieri assume la guida tecnica della prima squadra di Akademia Sant’Anna Messina per la stagione sportiva 2026-2027.

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