Volare costerà di più

Le compagnie aeree stanno aumentando i prezzi dei biglietti a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran. La crisi ha provocato aumenti dei costi di carburante e ha influenzato le rotte di volo a livello globale, coinvolgendo operatori in Europa e negli Stati Uniti. Questa situazione si riflette sui prezzi dei voli, che sono destinati a salire nei prossimi mesi.

Anche le compagnie aeree stanno facendo i conti con la guerra in Iran. Dall’Europa agli Stati Uniti il carburante per gli aerei sta diminuendo e i prezzi dei voli stanno aumentando. Nel breve termine il paese più vulnerabile è il Regno Unito. Gli aeroporti britannici, Heathrow in testa, hanno già registrato cancellazioni legate alla disponibilità di carburante, scrive Politico. La compagnia aerea Skybus ha soppresso una rotta. Secondo la società di analisi energetica Kpler, la Francia è il secondo paese europeo più esposto, anche se può rifornirsi via terra dai Paesi Bassi e dal Belgio, i principali hub petroliferi del continente. I problemi non sono legati solo alla disponibilità di carburante, ma anche alle modifiche alle rotte. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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