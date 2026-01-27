Voglia di partire? Ecco giorno più conveniente per volare e 10 destinazioni più economiche

Da periodicodaily.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La voglia di partire cresce, ma trovare il giorno giusto e le tariffe più convenienti resta difficile. Molti cercano il momento migliore per volare, mentre le destinazioni più economiche attirano i viaggiatori in cerca di risparmio. Stavolta, il focus è su quando e dove conviene prenotare, cercando di trasformare il desiderio di partire in una prenotazione reale.

(Adnkronos) – La voglia di viaggiare non manca, ma trasformarla in una prenotazione concreta è tutt’altra storia. Guardando al 2026, la maggior parte degli italiani sogna una vacanza all’estero, ma solo una parte ha già bloccato voli, hotel o auto a noleggio. A frenare sono soprattutto l’incertezza sulle date e sulla destinazione, insieme alla preoccupazione per i costi, che rende la pianificazione più stressante del previsto. Ma ecco le 10 destinazioni più economiche dell’anno: tutte con prezzi medi di andata e ritorno inferiori a 233 euro. Ad individuarle è Skyscanner, l’app globale leader nel settore dei viaggi.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Voglia Partire

Le destinazioni più economiche dell’estate 2026: in classifica c’è anche un’italiana

“Dupe destinations”, cosa sono le “destinazioni copia” più economiche (ma sempre instagrammabili): dall’“Arcul de Triumf” al posto dell’Arco di Trionfo all'”altra” Venezia, la nostra guida

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Voglia Partire

Argomenti discussi: Compagni di viaggio ideali? Ecco i segni zodiacali con cui partire (e con chi no) nel 2026; Ecco l’edizione 2026 di BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta; Sanremo 2026, abbiamo ascoltato le canzoni in anteprima: da Tommaso Paradiso a Fedez, ecco le pagelle; I migliori ristoranti nella classifica di TheFork. Ecco quali sono, Firenze fa il bis nella top 5.

voglia di partire eccoVoglia di partire? Ecco giorno più conveniente per volare e 10 destinazioni più economicheNel 2026 il 79% degli italiani vuole viaggiare all’estero, ma pochi hanno già prenotato. Scopri le 10 destinazioni più economiche dell’anno, con voli a/r sotto i 233 euro e i consigli per risparmiare ... adnkronos.com

Voglia di partire? Ecco quando andar a caccia del volo più economicoIl Report Best Time to Book di edreams analizza come variano i prezzi per i voli dall’Italia verso l’estero e quali modalità seguire per risparmiare sul biglietto ... ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.