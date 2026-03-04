Spettacoli eventi e matrimoni Affittare gli spazi costerà di più

A partire dal 2026, organizzare eventi a Spoleto in spazi comunali comporterà un aumento dei costi. Le tariffe per spettacoli, matrimoni, mostre e convegni subiranno un incremento, influenzando chi desidera utilizzare queste strutture per diverse occasioni. La decisione riguarda tutte le attività che si svolgono nelle aree comunali della città.

Organizzare uno spettacolo a Spoleto nel 2026 in uno spazio comunale costerà di più, ma aumentano anche le tariffe per matrimoni, mostre e convegni. Non solo adeguamento delle aliquote della tassa di soggiorno per le strutture recettive, ma anche revisione ed aumento per il noleggio degli immobili storici di proprietà del Comune per organizzare eventi di vario genere. Sono i provvedimenti adottati dalla giunta comunale in vista dell’approvazione del bilancio preventivo 2026. Il nuovo tariffario prevede sostanziali aumenti soprattutto per determinati spazi espositivi e differenzia le tariffe in base alla stagionalità, ovvero nei mesi di maggior affluenza turistica affittare un teatro comunale può costare anche il doppio rispetto ai primi mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

