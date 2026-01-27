Adescati sui siti di incontri e rapinati in casa | condannato a 6 anni e 8 mesi

Questa notizia evidenzia i rischi legati agli incontri online, dove alcune persone sono state vittime di truffe e rapine. Un uomo condannato a oltre sei anni di reclusione per aver adescato e derubato diverse vittime in casa, dimostrando l’importanza di mantenere attenzione e prudenza quando si interagisce su piattaforme digitali.

Venivano contattati su siti di incontri e sui social, convinti a ospitare un giovane nelle proprie case e poi storditi, legati e rapinati. Le vittime sono almeno sei uomini, tutti tra i cinquanta e i sessant’anni, presi di mira in un meccanismo studiato per sfruttare paura, vergogna e timore di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

