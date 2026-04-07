Voghera incubo digitale | 3 anni e 15mila euro per revenge porn

A Voghera, un uomo di 40 anni è stato condannato in secondo grado a tre anni di reclusione per aver condiviso immagini intime e video senza consenso di una conoscente. Le azioni hanno coinvolto la pubblicazione di contenuti privati su diversi siti internet, violando la privacy della donna. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha accertato l’uso di materiale esplicito senza autorizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla condivisione digitale non consensuale.

Un uomo di 40 anni residente a Voghera è stato condannato in Appello a tre anni di prigione per aver violato la privacy e la dignità di una conoscente, utilizzando immagini esplicite e registrazioni non autorizzate su portali web. Il caso ha come vittima una donna quasi coetanea dell’imputato, legata alla famiglia del colpevole poiché in passato aveva lavorato come collaboratrice domestica all’interno della loro abitazione. L’uomo ha inviato alla donna fotografie chiaramente inequivocabili dei propri organi intimi, superando ogni limite del rispetto personale. L’offesa non si è però fermata all’invio di materiale privato. Senza alcun consenso e agendo nell’ombra, il quarantenne ha creato profili per la donna su diversi siti dedicati agli incontri, esponendo l’immagine e i contatti della vittima al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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