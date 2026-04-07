L’attaccante della Juventus ha subito un nuovo infortunio al polpaccio, che lo terrà lontano dal campo per almeno venti giorni. Questa lesione si aggiunge a un precedente problema agli adduttori verificatosi a novembre, che aveva causato un’assenza prolungata. La stagione del giocatore continua ad essere segnata da problemi fisici, limitandone la presenza nelle partite ufficiali. La società sta valutando le prossime mosse in vista delle gare imminenti.

Non c’è pace per il bomber serbo della Juventus. Dopo la lesione agli adduttori in novembre che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, con conseguenti 4 mesi stop, Dusan Vlahovic, si ferma ancora, a causa di una lesione di basso grado al soleo sinistro, rimediata durante il riscaldamento dell’ultimo match di campionato contro il Genoa. I tempi di recupero sono stimati nell’arco di 20-30 giorni. VLAHOVIC SI FERMA ANCORA: IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS “ Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostica presso il J medical. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Vlahovic si ferma ancora: lesione al polpaccio per l’attaccante della Juventus. Out almeno 20 giorni

Fiorentina, si ferma Parisi: lesione a un bicipite femorale, 20 giorni di stopFirenze, 21 gennaio 2026 – Dovrebbe restare fuori circa 20 giorni il viola Fabiano Parisi che ha riportato una “lesione di primo grado a carico del...

La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornareAltro stop pesante per Dusan Vlahovic: il serbo – che non è sceso in campo contro il Genoa proprio per un problema fisico – si è presentato questa...

VLAHOVIC ESCE PER INFORTUNIO APPLAUDITO DAL PUBBLICO #juventuscaliari

Temi più discussi: Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi; Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina; Juventus | Vlahovic si ferma ancora: stop di tre settimane, Perin ok; Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi: al suo posto entra Milik.

Vlahovic si ferma ancora dopo Juventus-Genoa: nuovo infortunio muscolare per il centravanti serboDusan Vlahovic si è fermato ancora dopo Juventus-Genoa: gli esami al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo ... fanpage.it

Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicinaVlahovic si ferma ancora a un passo dal rientro in campo. Problema al polpaccio e ritorno che si allontana di nuovo. Ottolini aggiorna sul rinnovo ... sport.virgilio.it

Brutte notizie per Dusan Vlahovic che ha accusato un problema al polpaccio durante il riscaldamento di Juventus-Genoa Gli esami effettuati dal serbo hanno evidenziato una lesione al soleo - facebook.com facebook

Milan, crisi in attacco: i dati. Mercato: in vista un clamoroso ritorno Vlahovic, la situazione #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com