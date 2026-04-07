La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo | lesione al soleo Come sta e quando può tornare

Un altro problema fisico per il giocatore della squadra di calcio, che non ha preso parte alla partita contro il Genoa a causa di un infortunio. Questa mattina si è sottoposto a controlli medici presso il centro specializzato, dove sono stati diagnosticati una lesione di basso grado al muscolo del soleo. La squadra dovrà ora valutare i tempi di recupero e il modo migliore per gestire la situazione.

Altro stop pesante per Dusan Vlahovic: il serbo – che non è sceso in campo contro il Genoa proprio per un problema fisico – si è presentato questa mattina al JMedical e ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Tradotto in tempi di recupero: almeno tre settimane, che a un mese e mezzo dalla fine del campionato vuol dire “ quasi ” stagione finita. “C’è preoccupazione”, aveva dichiarato Spalletti dopo la vittoria contro la Genoa. Il tecncico aveva già fiutato la gravità dell’infortunio. L’attaccante serbo – che era tornato per 12 minuti contro il Sassuolo dopo un lungo stop – è costretto così a fermarsi di nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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