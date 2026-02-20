Infortunio Vlahovic filtra ottimismo in casa Juventus Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber serbo
Dopo l'infortunio di Vlahovic, arrivano notizie positive dalla Juventus. Il motivo del problema muscolare al ginocchio sembra meno grave del previsto, e i medici stimano un recupero rapido. La squadra spera di riavere il suo attaccante in campo già nelle prossime settimane, per rafforzare l’attacco nelle sfide più importanti. Vlahovic sta seguendo un percorso di riabilitazione mirato, che sta procedendo senza intoppi. I tifosi attendono con ansia il suo rientro, che potrebbe arrivare nelle partite di fine mese.
Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo dalle parti della Continassa. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Spalletti il bomber. La Juve lavora incessantemente in vista dell’imminente sfida casalinga con il Como. Le preoccupazioni principali dello staff tecnico si concentrano sulle delicate condizioni fisiche di Jonathan David e di Gleison Bremer. Ieri i due atleti hanno seguito un programma personalizzato rinviando a oggi il possibile rientro in gruppo, svolgendo esercizi specifici e lontani dai ritmi intensi dei propri compagni. LE ULTIME DALLA CONTINASSA La decisione definitiva è rimandata a ridosso del match: la convocazione per la partita di domani all’Allianz Stadium contro il Como sarà decisa in giornata sulla scia delle loro sensazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo
Leggi anche: Infortunio Calhanoglu, niente esami: filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrare
Il gravissimo INFORTUNIO di VLAHOVIC durante JUVENTUS CAGLIARI Esce in lacrime \\ FcmNewsSport
Argomenti discussi: Juventus, Vlahovic scalpita: vuole tornare prima! Oggi si decide per David e Bremer; Juventus, giornata decisiva per David e Bremer. Vlahovic prova ad anticipare il rientro; Juventus, quando torna Vlahovic dall’infortunio e occhio a David: Spalletti ha deciso.
Juventus, infortuni David e Bremer: convocazione in bilico contro il Como. Vlahovic accelera sul rientroJuventus, infortuni David e Bremer: convocazione in bilico contro il Como. Vlahovic accelera sul rientro Non arrivano segnali davvero rassicuranti ... tuttojuve.com
Juventus, quando torna Vlahovic dall’infortunio e occhio a David: Spalletti ha decisoPunto interrogativo sull'infortunio di Vlahovic e sui possibili tempi di recupero dell'attaccante serbo. Trapelano ... fantamaster.it
#Juventus, infortunio Vlahovic: cosa dovrà dimostrare al suo rientro #Focus #SerieA #11contro11 x.com
Al momento non sono stati programmati incontri per il rinnovo di Vlahovic: stanno aspettando che torni dall’infortunio (forse per metà marzo). Il Milan e altri club lo stanno seguendo ma senza offerte concrete. Con la Juventus non ci sono segni di riavvicinamen - facebook.com facebook