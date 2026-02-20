Dopo l'infortunio di Vlahovic, arrivano notizie positive dalla Juventus. Il motivo del problema muscolare al ginocchio sembra meno grave del previsto, e i medici stimano un recupero rapido. La squadra spera di riavere il suo attaccante in campo già nelle prossime settimane, per rafforzare l’attacco nelle sfide più importanti. Vlahovic sta seguendo un percorso di riabilitazione mirato, che sta procedendo senza intoppi. I tifosi attendono con ansia il suo rientro, che potrebbe arrivare nelle partite di fine mese.

Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo dalle parti della Continassa. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Spalletti il bomber. La Juve lavora incessantemente in vista dell’imminente sfida casalinga con il Como. Le preoccupazioni principali dello staff tecnico si concentrano sulle delicate condizioni fisiche di Jonathan David e di Gleison Bremer. Ieri i due atleti hanno seguito un programma personalizzato rinviando a oggi il possibile rientro in gruppo, svolgendo esercizi specifici e lontani dai ritmi intensi dei propri compagni. LE ULTIME DALLA CONTINASSA La decisione definitiva è rimandata a ridosso del match: la convocazione per la partita di domani all’Allianz Stadium contro il Como sarà decisa in giornata sulla scia delle loro sensazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo in casa Juventus. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber serbo

Leggi anche: Vlahovic Juve, Spalletti svela in conferenza i tempi di recupero! Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il serbo

Leggi anche: Infortunio Calhanoglu, niente esami: filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrare

Il gravissimo INFORTUNIO di VLAHOVIC durante JUVENTUS CAGLIARI Esce in lacrime \\ FcmNewsSport

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.