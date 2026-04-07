Vita in Italia | +54 anni in due secoli ma pesano Sud e studi

L’Istat ha pubblicato un rapporto il 7 aprile 2026, intitolato La salute: una conquista da difendere. Il documento mostra che nel corso di quasi due secoli gli italiani hanno guadagnato in media 54 anni di vita. Tuttavia, i dati evidenziano differenze significative tra le regioni del Sud e il resto del paese, e tra le varie fasce di studio.

L’Istat ha presentato il 7 aprile 2026 un nuovo documento intitolato La salute: una conquista da difendere, che evidenzia come gli italiani abbiano acquisito 54 anni di vita in meno di due secoli. Il dato centrale mostra un balzo della speranza di vita da 29,8 anni, registrati nel 1872 quando l’Italia era tra i paesi con i valori più bassi d’Europa, fino a raggiungere oggi gli 83,4 anni. Questo progresso si accompagna a un calo drastico della mortalità infantile, passata dai 230 casi per mille nati vivi del 1863 ai 2,7 per mille registrati nel 2023. L’analisi rivela un Paese dove i decessi sono scesi a circa mille ogni 100 mila abitanti. L’età mediana alla morte si attesta attualmente a 81,6 anni per la popolazione maschile e a 86,3 anni per quella femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vita in Italia: +54 anni in due secoli, ma pesano Sud e studi Agriturismi in Italia, il 54,8% degli ospiti è straniero: Sud protagonistaIl turismo rurale continua a rafforzare il proprio ruolo nell’economia turistica italiana, gli agriturismi in particolare mostrano segnali di... Franciacorta, nei secoli dei secoli: la cantina Mosnel festeggia 190 anni di attività"Andiamo a iniziare un nuovo anno, un nuovo ciclo, una nuova stagione: un nuovo anno di vino e di vini, in cui faremo del nostro meglio per mantenere... Argomenti più discussi: IGN Mixtape #54: Yoshi's New Island, Il testamento di Ann Lee, Megabonk e non solo!; Torna l’offerta: antivirus premium scontato del 61% (codice su Amazon); C’è vita sul pianeta Italia; Lotito risponde a Renzi: Stesso stipendio ma io presente al 94% di votazioni in Senato, lui al 54. Barella ritrova il gol che mancava da una vita Il gol contro la Roma riaccende i riflettori su Nicolò Barella, ma il dato fa impressione: prima di domenica, l’ultimo gol in campionato risaliva al 4 ottobre 2025 contro la Cremonese (vittoria per 4-1). E quella ret - facebook.com facebook Il boss della droga cambia vita. E ora ha diritto al permesso di soggiorno x.com