Agriturismi in Italia il 54,8% degli ospiti è straniero | Sud protagonista

In Italia, il settore degli agriturismi registra un aumento delle presenze straniere, che rappresentano il 54,8% degli ospiti. Il Sud del paese si distingue come regione più visitata, contribuendo alla crescita complessiva delle strutture e delle presenze nel turismo rurale. I dati evidenziano come questa forma di turismo continui a consolidarsi all’interno dell’offerta turistica nazionale.

Il turismo rurale continua a rafforzare il proprio ruolo nell’economia turistica italiana, gli agriturismi in particolare mostrano segnali di crescita sia in termini di strutture sia di presenze. A sorprendere, però, è soprattutto la dinamica geografica della crescita. Se storicamente il Centro e il Nord restano le aree con la maggiore concentrazione di aziende agrituristiche, è il Mezzogiorno infatti a registrare i ritmi di sviluppo più sostenuti. Agriturismi in Italia: aumenta domanda e presenza internazionale. Secondo i dati pubblicati da Istat a marzo 2026, e relativi al 2024, le aziende agrituristiche attive in Italia sono 26.360, in aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Salve a tutti, mi sapresti indicare degli agriturismi in zona gran Sasso, dove poter anche pernottare… Grazie mille a tutti facebook

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