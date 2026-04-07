A Reggio Calabria, un evento pubblico promosso dall’Associazione Dialogo Interreligioso God is One riunisce rappresentanti di sei fedi diverse per discutere sulla questione della vita eterna. L’iniziativa mira a favorire il confronto tra le diverse tradizioni religiose presenti nella città. La manifestazione si svolge in un contesto di rispetto reciproco e di volontà di condividere punti di vista sui temi spirituali.

L’Associazione Dialogo Interreligioso God is One organizza a Reggio Calabria un evento pubblico dedicato alla riflessione sulla vita eterna. L’appuntamento sarà venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 20:00. La sede dell’Università Telematica Pegaso, situata in via Giuseppe De Nava 140, ospiterà l’iniziativa. L’accesso è per ogni cittadino che voglia partecipare al dibattito. Un laboratorio tra fedi diverse e visioni opposte. Il coordinamento dell’incontro sarà affidato all’ins. Carmen Manti. Il programma prevede l’intervento di diverse Comunità Religiose presenti sul territorio locale. Il confronto vedrà protagonisti rappresentanti di molteplici tradizioni spirituali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vita eterna: 6 fedi si sfidano a Reggio per unire l’umanità

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