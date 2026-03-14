Umanità in crisi | 30 direttori sfidano il modello

Una ventina di direttori di dipartimenti di studi umanistici si sono incontrati a Macerata per due giorni, discutendo della situazione delle discipline umanistiche in Italia e nel mondo occidentale. Durante l’evento, hanno analizzato le sfide e le difficoltà che queste aree di studio affrontano attualmente, senza esprimere giudizi o interpretazioni. L’incontro ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da diverse università.

Una trentina di direttori dei dipartimenti di studi umanistici si è riunita a Macerata per due giorni, affrontando la crisi delle discipline umanistiche in Italia e nell’Occidente. L’incontro ha messo sotto accusa il sistema universitario attuale, basato su modelli aziendalistici che premiano la quantità sulla qualità, minacciando la ricerca umanistica che richiede tempi lunghi. L’obiettivo non è creare una contrapposizione con le lauree STEM, ma ottenere un riconoscimento sociale adeguato per competenze come pensiero critico ed empatia, sempre più richieste dal mercato del lavoro futuro. I partecipanti hanno lavorato per elaborare un’azione congiunta di sensibilizzazione verso il ministero e le autorità politiche, cercando di invertire la tendenza alla marginalizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umanità in crisi: 30 direttori sfidano il modello Articoli correlati Policlinico, intitolata un'aula al professor Licata: "Maestro della medicina interna, modello di umanità e rigore"La Scuola di Medicina e Chirurgia dell'ospedale universitario palermitano rende omaggio all'internista prematuramente scomparso nel 2019. Crescita doppia: 11 aziende italiane sfidano la crisiIeri sera a Milano, undici aziende italiane hanno ricevuto il riconoscimento per le migliori prestazioni economiche.