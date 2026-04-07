Vis altri punti persi negli ultimi minuti E ora ne servono 7 per andare più su

Nel derby di Ascoli, valido per la 34ª giornata di campionato, la Vis Pesaro ha perso alcuni punti negli ultimi minuti, riducendo a sette il distacco necessario per salire in classifica. La squadra biancorossa, considerata meno favorita, ha disputato una partita combattuta nello stadio di via delle Zeppelle, dimostrando determinazione e resistenza. La sfida si è conclusa con una sconfitta che lascia ancora spazio alle speranze di miglioramento.

Una degna Vis Pesaro nell’arena del Del Duca. E’ l’immagine che resta del derby di Ascoli, numero 34 della serie, quello in cui più di tutti gli altri la squadra biancorossa, tutt’altro che vittima designata, ha rischiato di sbancare lo stadio di via delle Zeppelle. Già, perché gli unici due vittoriosi, ultimo quello del ’41 con tripletta del mitico Pepe, risalgono all’era del campo Squarcia. Vis arrivata a pochi minuti dall’impresa (del secolo), Picchio a un passo dall’addio alla corsa per la B, ora invece più credibile. Succede di perdere così, contro certe squadre. Era successo negli ultimi playoff, nella sfida d’andata al Benelli col Pescara di Baldini, risolta dal Delfino al 92’ e 99’ per il 2-4 finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, altri punti persi negli ultimi minuti. E ora ne servono 7 per andare più su Leggi anche: Promozione, ultim’ora. Gabicce, pochi punti negli ultimi match. Ieri confronto presidente-tecnico "Le prestazioni non bastano più, ora servono i punti"Una partita quasi da dentro o fuori per il Castelfidardo quella di domani a L’Aquila. Just a Conversation - Vicente Cayolla Si parla di: Vis, altri punti persi negli ultimi minuti. E ora ne servono 7 per andare più su. Vis, altri punti persi negli ultimi minuti. E ora ne servono 7 per andare più suDopo l’amaro epilogo ad Ascoli, i biancorossi possono ancora puntare a una posizione migliore in chiave playoff ... ilrestodelcarlino.it Roma, altri punti persi da situazione di vantaggio. Gasp sbotta: Il rosso a Wesley ha cambiato la garaLa Roma non riesce a mantenere un vantaggio in un big match: dopo essere già stata ripresa da Napoli e Juventus, i giallorossi riescono addirittura a far peggio contro il Como. Prima l’illusione con ... m.tuttomercatoweb.com