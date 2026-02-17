Promozione ultim’ora Gabicce pochi punti negli ultimi match Ieri confronto presidente-tecnico

Il Gabicce Gradara ha ottenuto solo due punti nelle ultime sei partite, e la situazione si è fatta tesa dopo la sconfitta in casa contro la Castelfrettese. Ieri, il presidente e l’allenatore si sono incontrati per discutere del momento difficile della squadra. La voce delle dimissioni di Simone Lilli, l’allenatore, si era diffusa subito dopo la sconfitta, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali.

Sei partite, 2 punti pr il Gabicce Gradara. Dopo la sconfitta casalinga con la Castelfrettese girava la voce delle dimissioni dell'allenatore Simone Lilli. "Niente di ufficiale riguardo le dimissioni di mister Lilli – ha detto il presidente Marsili (foto col tecnico) – il momento di difficoltà è sotto gli occhi di tutti, il lavoro non si tramuta in punti, dobbiamo analizzare la situazione e vedere come si può risollevarla. Parleremo con l'allenatore Lilli questa sera (ieri ndr), per conoscere i suoi punti di vista e tireremo le somme nel bene del Gabicce Gradara". Il ko con la Castelfrettese verrà analizzata a 360 gradi, anche perché l'incontro di domenica scorsa si può considerare l'antipasto della sfida di andata della semifinale di Coppa Marche in programma al ''Magi' mercoledì 25 febbraio.