Domani il Castelfidardo affronta una partita fondamentale contro L’Aquila, in un momento in cui le prestazioni non sono più sufficienti. La squadra deve raccogliere punti importanti per evitare rischi in classifica. Un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta decisiva, rendendo questa sfida determinante per il prosieguo della stagione.

Una partita quasi da dentro o fuori per il Castelfidardo quella di domani a L’Aquila. Perché i fidardensi non possono più permettersi di sbagliare vista la pesante situazione in classifica. Anche se l’avversario non sarà proprio dei più semplici, visto che i rossoblu occupano il quarto posto e sono reduci dalla vittoriosa trasferta sul campo del San Marino. "Ci aspetta un match difficile, perché se L’Aquila occupa la zona alta della classifica i meriti ce li ha - osserva il giovane portiere del Castelfidardo, Eyad Osama (foto) -. Da parte nostra l’impegno sarà massimo. Speriamo di ripetere le ultime prestazioni, soprattutto quella contro il Teramo anche se purtroppo siamo usciti a mani vuote". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le prestazioni non bastano più, ora servono i punti"

