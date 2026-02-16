Il Chianti Classico invade la Stazione Leopolda
Il Chianti Classico torna protagonista a Firenze a causa della 33ª edizione della Chianti Classico Collection, che oggi e domani si svolge alla Stazione Leopolda. La manifestazione porta centinaia di appassionati e operatori del settore in un luogo storico, dove si potranno degustare le ultime annate e scoprire le novità dei produttori. La stazione si riempirà di assaggi e incontri tra i visitatori, creando un’atmosfera vivace e dinamica.
Oggi e domani, 17 febbraio, la Stazione Leopolda di Firenze torna a riempirsi di calici per la 33ª edizione della Chianti Classico Collection. L’appuntamento, ormai rituale per operatori e stampa, mette insieme 223 aziende – numero record – e 680 etichette della denominazione. Tra queste, 190 Riserva e 185 Gran Selezione. Tradotto: una fotografia ampia, forse enciclopedica, dello stato dell’arte del Gallo Nero. Il tema scelto per il 2026 è “Wine is Culture”. Formula impegnativa, che nel caso del Consorzio Vino Chianti Classico trova un appiglio storico preciso: il 1716, anno in cui vennero fissati per la prima volta i confini ufficiali dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Chianti Classico. Collection. Numeri record
La 33ª edizione della Chianti Classico Collection si apre domani alla Stazione Leopolda di Firenze, attirando un numero record di aziende e visitatori.
Chianti Classico. Si confermano qualità e gusto
Il Chianti Classico senese si distingue per la qualità e l’equilibrio dei suoi vini, riconosciuti a livello internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
